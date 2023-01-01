Agile: оценка и планирование проектов. Майк Кон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Оценка ипланирование критически важны дляуспеха любого проекта. Однако процесс планирования сложен, инаши планы часто оказываются далекими отреальности. На помощь приходит agile-подход. Благодаря agile вы научитесь создавать реалистичные планы, которые сможете корректировать походу работы, приэтом выполняя проекты всрок ив рамках бюджета. Майк Кон, гуру вобласти agile, дает инструменты, необходимые дляоценки, планирования иуправления agile-проектами любого масштаба. В книге неттеоретических рассуждений, она полна конкретных примеров, методов, графиков, рецептов, а главное– аргументированных рекомендаций.



Agile: оценка и планирование проектов слушать на видеосервисе Wink.