Афоризмы житейской мудрости. Артур Шопенгауэр
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Афоризмы житейской мудрости. Артур Шопенгауэр

Афоризмы житейской мудрости. Артур Шопенгауэр (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Учебная и научная литература530 мин12+
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Сюжет

Знаменитый трактат немецкого философа-иррационалиста Артура Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости» даeт яркую и целостную картину философского восприятия жизни, с его отношением к воспитанию, долгу, судьбе, одиночеству. Это необычное произведение предоставляет возможность самому широкому кругу слушателей «вступить в глубокие недра шопенгауэровской философии», поскольку все основные тезисы «великого пессимиста» изложены в нeм доступным языком и проиллюстрированы наглядными примерами. Житейская мудрость по Шопенгауэру – это искусство провести жизнь по возможности счастливо и легко. Поэтому «Афоризмы», помимо научно-философского интереса, позволят почерпнуть полезные знания для реальной жизни.

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