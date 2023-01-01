Афоризмы житейской мудрости. Артур Шопенгауэр (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Знаменитый трактат немецкого философа-иррационалиста Артура Шопенгауэра «Афоризмы житейской мудрости» даeт яркую и целостную картину философского восприятия жизни, с его отношением к воспитанию, долгу, судьбе, одиночеству. Это необычное произведение предоставляет возможность самому широкому кругу слушателей «вступить в глубокие недра шопенгауэровской философии», поскольку все основные тезисы «великого пессимиста» изложены в нeм доступным языком и проиллюстрированы наглядными примерами. Житейская мудрость по Шопенгауэру – это искусство провести жизнь по возможности счастливо и легко. Поэтому «Афоризмы», помимо научно-философского интереса, позволят почерпнуть полезные знания для реальной жизни.



Афоризмы житейской мудрости слушать на видеосервисе Wink.