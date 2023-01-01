WinkАудиокнигиАэропорт / Аirport. Артур Хейли
Аэропорт / Аirport. Артур Хейли (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Современная проза1181 мин12+
Сюжет
Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Артур Хейли – один из известнейших за пределами англоязычного мира авторов, пишущих в авантюрно-детективном жанре. Его «„производственные“» романы «„От�ель“», «„Аэропорт“», «„Взлетная полоса 08“», «„Сильнодействующее средство“» и многие другие неизменно становились бестселлерами в океане печатной продукции.
Аэропорт / Аirport слушать на видеосервисе Wink.