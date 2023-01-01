Аэлита (спектакль). Алексей Толстой
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Аэлита (спектакль). Алексей Толстой

Аэлита (спектакль). Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика277 мин12+

Сюжет

Из простого двора в Петрограде двадцатых годов стартует ракета на Марс. Но удастся ли ее создателю – инженеру Лосю – уйти от окружающей действительности и обрести на другой планете любовь и внеземную красоту по имени Аэлита? Ведь реалии жизни на Марсе мало чем отличаются от тех, которые Лось надеялся покинуть: правящая аристократия угнетает простых марсиан и революция неизбежна.

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