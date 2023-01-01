Абсолютный доступ. Джеймс Роллинс
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Абсолютный доступ. Джеймс Роллинс

Абсолютный доступ. Джеймс Роллинс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика859 мин16+

Сюжет

Первая авторская антология лучшей короткой прозы Роллинса. Аризонские индейцы называют эту часть пустыни Сонора Страной кошмаров. Ее сердце – Ингая Хала, Черная Луна, источник смертельно опасных аномалий, изучение которых может пролить свет на многие загадки Земли. Рискуя жизнью, энтузиасты издавна пытались понять секрет Черной Луны, и только сейчас одна экспедиция оказалась на пороге открытия…

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