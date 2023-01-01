Абсолютная медитация. Путь к осознанной и полной жизни. Дипак Чопра (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Медитация спасет современный мир и нас в нем, убежден Дипак Чопра, автор мировых бестселлеров, специалист по интегративной медицине и самопознанию. Эта книга – плод его многолетних исследований и подробнейшее описание феномена медитации и ее положительного воздействия на наше физическое, ментальное и эмоциональное состояние, а также отношения с другими людьми и миром. В ней автор не только делится новейшими сведениями и научными данными о медитации, но и рассказывает, как сделать ее повседневной практикой и сразу же ощутить ее целительное воздействие. Вы узнаете, что такое «абсолютная медитация» и почему она необходима всем нам как медитация влияет на наш разум, душу и тело и отношения между людьми как победить стресс и тревожность современного мира и наслаждаться спокойствием и ясным умом как освободить свой разум от «липких» эмоций и обрести уверенность в себе как восстановить гармоничную связь между душой и телом как вернуть в свою жизнь спонтанность и свободу творчества.



Абсолютная медитация слушать на видеосервисе Wink.