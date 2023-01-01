Ааргх. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Я – ааргх. Будем знакомы. Сижу в харчевне старины Трувора за столом, тихо, мирно, ничего не делаю, не шалю (разве что примус не починяю!) – читаю книгу. И тут ко мне, разумеется, пристают, машут мечами, ругаются вслух, а некий столичный задохлик мнит из себя графа… Результат предсказуем: я всех бью, получаю новую работу, лишние шишки – и лезу за нанимателем в самое пекло. Гр-р-р! Чувствуете, полный набор фэнтезийных штампов? А потом еще и гномы с эльфами полезут, и Тайная полиция Империи, и лесная нечисть, и самая уродливая наeмница, и контрабанда ведьм, и сплошные тайны, и… Но давайте по порядку. Итак, я – ааргх… Запомнили? Продолжаем.... Серия книг «Ааргх» 1. Ааргх 2. Ааргх в Эльфятнике 3. Ааргх на троне



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