Ааргх. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

«Ааргхи – немногочисленный народ, проживающий на окраине Империи. Они отличаются высоким ростом, чудовищной силой, отталкивающей внешностью и полным отсутствием элементарных манер. Неотесанный ааргх абсолютно неуправляем, кровожаден и подвержен необузданным страстям». Знакомьтесь! Перед вами – главный герой нового романа-фэнтази Андрея Белянина. Любимый автор предстает во всем блеске своего неуемного воображения и феерического юмора. Гномы и эльфы, Тайная полиция и лесная нечисть, контрабанда ведьм и сплошные приключения – слушайте и наслаждайтесь!



Ааргх слушать на видеосервисе Wink.