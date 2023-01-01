WinkАудиокнигиАаргх. Андрей Белянин
Ааргх. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Фантастика655 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
О книге
«Ааргхи – немногочисленный народ, проживающий на окраине Империи. Они отличаются высоким ростом, чудовищной силой, отталкивающей внешностью и полным отсутствием элементарных манер. Неотесанный ааргх абсолютно неуправляем, кровожаден и подвержен необузданным страстям». Знакомьтесь! Перед вами – главный герой нового романа-фэнтази Андрея Белянина. Любимый автор предстает во всем блеске своего неуемного воображения и феерического юмора. Гномы и эльфы, Тайная полиция и лесная нечисть, контрабанда ведьм и сплошные приключения – слушайте и наслаждайтесь!
Ааргх слушать на видеосервисе Wink.