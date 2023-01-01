А зори здесь тихие… Завтра была война. Борис Васильев (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Истории Бориса Васильева,– настоящего «народного» писателя, рассказывают о военных и предвоенных годах, об этических вопросах любви, чувства долга и естественном ходе бытия. Пять совсем еще юных девушек-зенитчиц под руководством старшины вступают в неравный бой с отрядом немецких диверсантов. Об этом великом, однако не попавшем в сводки военных событий подвиге повесть «А зори здесь тихие…» – шедевр русской «военной прозы», одно из самых проникновенных и трагических произведений о Великой Отечественной войне. Действие повести «Завтра была война» происходит накануне Великой Отечественной войны. Это история о школьниках, их взрослении, первом нравственном выборе и противостоянии, история о выпускниках, которым совсем скоро предстоит взять в руки оружие и отправиться на фронт – защищать Родину.



А зори здесь тихие… Завтра была война слушать на видеосервисе Wink.