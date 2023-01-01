А зори здесь тихие…. Борис Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" представляет одну из самых незабываемых его повестей о Великой Отечественной войне. Сюжет прост и жесток, как всякий военный сюжет. Интонация правдива и безжалостна. Язык незатейлив и прозрачен. В чем же главная сила повести? Быть может, в том, что ее героини идут на подвиг и погибают неизбежно и страшно. И заставляют вас задуматься о несовместимости самих понятий «женщина» и «война». Особенно больно становится оттого, что каждый образ выписан ярко, детально, вы успеете сродниться и с Соней Гурвич, и с Ритой Осяниной и с Женей Комельковой… И еще долго будут звучать для вас их голоса…



А зори здесь тихие… слушать на видеосервисе Wink.