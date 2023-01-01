А затем она исчезла…. Клэр Дуглас (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

ДРАМАТИЧНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ТРИЛЛЕР ОТ АВТОРА «ПАРА ИЗ ДОМА № 9». БЕСТСЕЛЛЕР SUNDAY TIMES. Атмосферная история о сестрах, дружбе и жестоком убийстве. Идеальное чтение для тех, кто любит маленькие городки, семейные тайны и качественную, глубокую психологию. Летней ночью 1994 года шестнадцатилетняя Флора Пауэлл бесследно исчезла из крохотного городишка Тилби. Полиция нашла только окровавленную блузку. Дело закрыли за недостаточностью улик, навсегда разбив сердца близких пропавшей, лишившихся единственной возможности узнать правду. Двадцать пять лет спустя младшая сестра Флоры, Хизер, врывается в чужой дом и хладнокровно убивает двух человек, после чего пытается покончить с собой. Джессика – молодая амбициозная журналистка, приехавшая в Тилби за сенсацией. Но никто не знает, что ее интерес носит куда более личный характер, ведь когда-то она была лучшей подругой Хизер Пауэлл. Девушка уверена: именно Хизер – последняя, кто видел Флору живой…. _________________________________________________________________ «Потрясающе. Закрученный детектив, где главный вопрос – не “кто”, а “зачем”. Я прочла его за два дня. Умная, захватывающая и атмосферная книга, читатели будут в восторге». ― Джиллиан Макаллистер «Мало кто умеет создавать такие жуткие и нагнетающие психологические триллеры, как Клэр Дуглас». ― Тим Уивер «Эта книга утверждает репутацию Клэр Дуглас как мастера психологического саспенса. Мне понравилась эта мрачная, закрученная история, я прочла ее за один вечер». ― С. Дж. Тюдор «Клэр Дуглас заслуживает высшей похвалы. Если вы любите драму и саспенс – и хотите представить себя на месте детектива,– это то, что вам нужно». ― Yorkshire Magazine «Захватывающий новый триллер… Дуглас мастерски приводит закрученный сюжет к завершению». ― Woman's Weekly «Поклонникам Гиллиан Флинн и книг о пропавших девушках понравится рассказ, созданный из невероятных поворотов и открытий, особенно последний сюжетный поворот».– Booklist



А затем она исчезла… слушать на видеосервисе Wink.