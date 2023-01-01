А я тебя «нет». Как не бояться отказов и идти напролом к своей цели. Джиа Джианг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга рассказывает про опыт «Ста дней отрицания», который помог Джиа научиться принимать отказы и находить в каждом «нет» урок или ценность. Джиа понял, что даже для самой нелепой просьбы всегда найдется тот, кто ее исполнит, нужно лишь поискать его. Множество дурацких и смешных историй и пред�ложений (Krispy Kreme Джиа предложил выпустить пончики в форме олимпийских колец) научили автора не бояться самых сумасшедших идей, ведь именно такие отличают талантливых предпринимателей от заурядных.



А я тебя «нет» слушать на видеосервисе Wink.