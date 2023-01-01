А я люблю военных, или космическая история попаданки. Татьяна Михаль (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Татьяны Михаль – «А я люблю военных, или космическая история попаданки». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Это история обо мне, Владиславе Королeвой, простой землянке, которую осмелились похитить злые пришельцы. Но они не догадываются, как крупно попали. А дальше случился настоящий квест: спасение малыша бегство с космического корабля похитителей встреча с обаятельным и привлекательным генералом, в которого я влюбилась с первого взгляда… Милый генерал, тебе придeтся смириться с этим фактом! Чeрт! У него уже есть невеста! Срочно нужен план «Б»! На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах "Завтра была война (1987)", Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», "Революцией призванный", «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) Внимание! 18 Содержит нецензурную лексику.



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