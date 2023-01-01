А ты умеешь хранить секреты? Софи Кинселла (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эмма похожа на каждую девушку в мире. И, как у каждой девушки, у нее есть несколько секретов, которыми она не поделилась бы ни с кем. Вот только Эмма попала в зону турбулентности в самолете и даже сама не заметила, как от страха выболтала все симпатичному незнакомцу с соседнего кресла. Конечно, Эмма выжила и на следующее утро отправилась знакомиться с генеральным директором мегакорпорации, в которой работает. И когда она подняла глаза, тут же чуть не хлопнулась в обморок… перед ней стоял красавец из самолета! Что он будет делать с ее секретами? Эмма в ужасе, ведь босс теперь знает каждую ее унизительную тайну. Ранее книга выходила под названием «Ты умеешь хранить секреты?»



А ты умеешь хранить секреты? Софи Кинселла слушать на видеосервисе Wink.