А боги там тихие. Иван Щукин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Яркие характеры, невероятные приключения, непредсказуемые концовки… Книги Ивана Щукина не оставят равнодушными даже самых искушeнных ценителей фэнтези! Слушателям предлагается динамичная, увлекательная история о приключениях бывшего спецназовца из России, вынужденного покинуть Отечество. Пройдя через много испытаний, он оказывается в другом мире. Его спутником становится урождeнный граф, юноша, чей род уничтожили по обвинению в измене, а сам он, случайно уцелев, был вынужден стать храмовым воином бога справедливости. Будучи из разных миров, оба героя являются настоящими бойцами, посвятившими свою жизнь войне. Именно таких ратников решил нанять на службу жаждущий власти герцог. С помощью древнего ритуала Призыва он выдернул их из своих миров, намереваясь сделать предложение, от которого не отказываются. Но переговоры о найме сорвались, не успев начаться. Неожиданным завершением ритуала стала кровавая схватка, и первой жертвой оказался герцог. Двоим героям, выжившим в бойне, предстоит устроиться в новой реальности… Слушайте первую часть фэнтезийного цикла «Боги»!



А боги там тихие слушать на видеосервисе Wink.