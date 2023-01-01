99 и еще один глупый вопрос об искусстве. О стилях не спорят. Алина Никонова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все мы в разной степени что-то знаем об искусстве, что-то слышали, что-то случайно заметили, а в чем-то глубоко убеждены с самого детства. Когда мы приходим в музей, то посредником между нами и искусством становится экскурсовод. Именно он может ответить здесь и сейчас на интересующий нас вопрос. Но иногда по той или иной причине ему не удается это сделать, да и не всегда мы решаемся о чем-то спросить. В этой части аудиокниги Алина Никонова – искусствовед и блогер, отвечает на вопросы, которые вы не решались задать: • Почему Пикассо писал такие странные картины и что в них гениального? • Почему говорят «русский авангард»? Он что, был только в России? • А почему художники-абстракционисты рисуют именно так? Они что, вообще не умеют рисовать нормально? • Почему художник Малевич нарисовал дорожный знак, а его повесили в музее?



99 и еще один глупый вопрос об искусстве слушать на видеосервисе Wink.