9 тайных посланий от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От автора мегабестселлеров, изданных в 54 странах мира! На страницах этой книги вы снова встретитесь с монахом, который продал свой «феррари». Под его руководством вы вместе с героем книги побываете в Турции, Китае, Японии, Канаде, Испании, Мексике, Индии, Америке, Франции в поисках девяти сакральных талисманов. Вместе с талисманами вы получите девять загадок, девять историй, девять истин, каждая из которых приблизит вас к подлинному смыслу жизни, настоящему счастью, волшебству, успеху. Отличная аудиокнига для всех, кто хочет прожить жизнь, о которой мечтал!



9 тайных посланий от монаха, который продал свой «феррари» слушать на видеосервисе Wink.