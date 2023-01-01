8 (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Личное счастье и успех – вопрос слишком серьезный и это всегда результат действий человека. Идея авторов книги – рассказать о современных женщинах-лидерах, о том, как им удалось развить свои таланты, достичь совершенства в профессии и счастья разных областях жизни. Слова волнуют, а реальные примеры влекут. Благодаря анализу и многочисленным интервью, проведенных авторами, теперь и читатели имеют возможность узнать дословно и из первых уст их мнения. Авторы хотят, чтобы люди, прочитавшие книгу, действовали осознанно, изменились сами и приложили усилия к улучшению нашего мира. В книгу включены принципы, подсказки и жизненные идеи таких очень разных, но очень талантливых и успешных женщин: • CEO компании «Pepsi» Индра Нуйи • Одна из основательниц Booking.com Джиллиан Тэнс • глава транснациональной компании Luis Dreifus Маргарита ЛуисДрейфус • основательница телекомпании и радиостанции «Серебрянный дождь» Наталья Синдеева • руководитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева • модель и посол мира Наталья Водянова Их мысли, подходы, приемы и даже привычки в книге собраны вместе и представлены в удобном формате – последовательности восьми с половиной шагов.



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