7 шагов к успеху. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бесценные и парадоксальные советы о том, как найти свою лестницу к посту президента. Сколько дорог нужно пройти, сколько всего сделать, чтобы стать успешным человеком? Мrихаил Литвак, ведущий психотерапевт международного реестра, полагает, что лишь семь шагов. А он, как никто, знает, о чем говорит. Его книги изданы тиражом более 15 000 000 экземпляров. Став членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, получив звание кандидата медицинских наук, автор придумал свой, неповторимый путь к высокооплачиваемой, приносящей радость и удовольствие работе. Устали корячиться на работе за кусок хлеба? Хотите разбогатеть? Надоело набивать щеки камнями в тщетных попытках овладеть ораторским искусством, чтобы впечатлить босса? Хотите найти лестницу, ведущую прямиком к олимпу олигархии? Слушайте – и учитесь!



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