7 секретов ICO. Или По ту сторону токенсейла. Руслан Акст
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7 секретов ICO. Или По ту сторону токенсейла. Руслан Акст

7 секретов ICO. Или По ту сторону токенсейла. Руслан Акст (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес172 мин12+

Сюжет

В новой книге раскроется невидимая сторона тренда под названием ICO.Идеи, как использовать хаос вокруг токенсейла, приходят в голову многим. Но за их реализацию берутся лишь единицы.На страницах книги вы найдeте механизм процесса безграничного финансирования бизнеса на конкретных примерах.Рассматриваются поведения двух групп людей, устремивших свой взор на ICO, как на дополнительный источник дохода, и подробно освещаются правовые и технические препятствия, возникающие перед ними.

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