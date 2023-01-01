7 секретов ICO. Или По ту сторону токенсейла. Руслан Акст (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В новой книге раскроется невидимая сторона тренда под названием ICO.Идеи, как использовать хаос вокруг токенсейла, приходят в голову многим. Но за их реализацию берутся лишь единицы.На страницах книги вы найдeте механизм процесса безграничного финансирования бизнеса на конкретных примерах.Ра�ссматриваются поведения двух групп людей, устремивших свой взор на ICO, как на дополнительный источник дохода, и подробно освещаются правовые и технические препятствия, возникающие перед ними.



7 секретов ICO слушать на видеосервисе Wink.