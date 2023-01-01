7 побед Берии. Во славу СССР!. Сергей Кремлев (книга, 2020) слушать онлайн

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НОВАЯ КНИГА от автора бестселлера «Берия. Лучший менеджер XX века», ни единым словом его не повторяющая! Это не сокращенный вариант прежнего издания, а совершенно оригинальное исследование. Взяв за образец легендарную «Краткую биографию Сталина», Сергей Кремлeв пишет о Берии так же лаконично, ясно и просто. Ведь что бы там ни врали антисталинисты, в жизни Лаврентия Павловича не было ни грязных тайн, ни «черных пятен» – линия его судьбы пряма как стрела. От битвы за кавказскую нефть, без которой не было бы сталинского «экономического чуда», до реформы НКВД и от Великой Отечественной войны и послевоенного Возрождения державы до атомного и ракетного триумфов СССР – эта книга посвящена семи величайшим победам Л.П. Берии, семи его подвигам во славу Родины. Всю жизнь он шел от триумфа к триумфу, не провалив ни единого дела, которое ему было поручено, и был побежден лишь однажды – не в честном бою, а подлым ударом в спину. Но даже это единственное поражение Берии, стоившее ему жизни, сегодня оборачивается нравственной победой! «Сталин предвидел, что на его могилу нанесут много мусора и грязи, но ветер истории размечет всe наносное, и останется чистая правда о том, как всего за четверть века Россия под руководством Вождя прошла путь от сохи до атомной бомбы. Этим же ветром истории уносит и ложь о Лаврентии Берии. В итоге он все равно победил – смертью смерть поправ!»



7 побед Берии слушать на видеосервисе Wink.