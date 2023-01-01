7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности. Стивен Кови (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Билл Клинтон назвал «Семь навыков» настольной книгой каждого человека, стремящегося к успеху. Но такие люди зачастую могут заняться самообразованием только в дороге. Для них и для тех, кто лучше воспринимает звуковую информацию или имеет ограничения по зрению, наше издательство переработало этот международный бестселлер в аудиокнигу. В какой бы сфере Вы ни работали, какое бы социальное положение Вы ни занимали, эта книга поможет Вам реализовать себя и прожить гармоничную, наполненную смыслом жизнь.



7 навыков высокоэффективных людей слушать на видеосервисе Wink.