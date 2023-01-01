WinkАудиокниги5 спасительных шагов. От депрессии к радости. Андрей Курпатов
5 спасительных шагов. От депрессии к радости. Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология325 мин16+
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Сюжет
Эта книга – поистине уникальное практическое пособие. Что такое депрессия? Почему она возникает? И главное: как избавиться от депрессии? Вот вопросы, на которые вы найдете ответы в этой книге. Доступность изложения и ясность рекомендаций объясняются большим практическим опытом автора. Он не делает секрета из профессиональных знаний, а бескорыстно делится своим опытом со всеми, кто нуждается в его помощи. Эта книга содержит таблицы в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.
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