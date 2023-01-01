5 класс. История Древнего мира. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Данное издание охватывает основные разделы изучения школьной программы по истории Древнего мира для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений. Учебник является информативным пособием по истории, предназначенным для углублeнного изучения предмета, подготовки к экзаменам и повторе�ния. В интересной и доступной форме он знакомит учеников с эпохой Древнего мира, ее событиями и героями.



5 класс слушать на видеосервисе Wink.