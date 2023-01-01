5 Best Humorous Stories / 5 лучших юмористических историй. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

Если вы изучаете английский язык или свободно на нем говорите, у вас есть замечательная возможность прослушать избранные рассказы «юмориста на все времена» – Марка Твена – на языке оригинала, а затем проверить свое понимание произведения, прослушав русский перевод. Текст не адаптирован, что должно быть особенно интересно для людей, владеющих английским на высоком уровне. Английская версия начитана носительницей языка, многократной победительницей конкурсов художественного чтения – Лизой Рей Кэмбелл (Новая Зеландия).



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