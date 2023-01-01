48 минут. Осколки. Виктория Побединская
Wink
Аудиокниги
48 минут. Осколки. Виктория Побединская

48 минут. Осколки. Виктория Побединская (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Любовные романы738 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Что, если однажды ты очнешься в поезде, не зная, куда он направляется? Не помня даже собственного имени…Все, что осталось у Виолы от прежней жизни,– кольцо на пальце и странная связь с тремя незнакомцами, которым, как и ей, стерли воспоминания. Шон – идеальный защитник. Арти – душа компании. И Ник – выскочка, который не вписывается ни в одни рамки. У каждого за спиной свои тайны, за которые можно поплатиться жизнью. Но лишь секретные документы, обнаруженные Виолой, прольют свет на то, кто в этой истории охотник, любовник, предатель и жертва.

48 минут слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика, Любовные романы
Время
738 мин / 12:18

Рейтинг