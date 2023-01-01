4 вида любви. Михаил Литвак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Михаил Ефимович Литвак – известный психолог, психотерапевт международного реестра, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат медицинских наук. Владимир Леви однажды назвал Литвака своим самым лучшим коллегой в России. Михаил Литвак – автор бестселлеров «Принцип сперматозоида», «Психологическое айкидо» и многих других. Книги Михаила Литвака переведены на основные мировые языки. Суммарный тираж превысил 15 000 000 экземпляров. Новая книга Михаил Литвака о том, как на практике изменить свою жизнь к лучшему. Как разобраться в любви и стать успешным во всех ее видах. Книги Литвака всегда шокируют. Вы неожиданно поймете, что ошибались во всем. Все ваши догмы и правила абсолютно неверны. Михаил Ефимович в совершенстве владеет приемами психологического айкидо и очень умело обучает этому искусству других. Его новая книга на тему, которая является краеугольным камнем всех сторон нашей жизни. Его новая книга про ЛЮБОВЬ.



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