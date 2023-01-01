4 правила успешного лидера. Стивен Кови (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждая организация и каждый лидер стремятся к успеху. Но почему же тогда достичь его удается лишь немногим? Все дело в том, что зачастую лидеры исповедуют старомодные, отжившие свое подходы к лидерству. Между тем по-настоящему успешные лидеры не только иначе смотрят на мир, они и действуют иначе. Стивен Кови дает простые в применении, конкретные стратегии, которые помогут вам изменить ваше поведение в качестве лидера. Используя эти инструменты, вы заметите, как улучшится мотивация ваших подчиненных и повысится продуктивность вашей работы. Предлагаемый здесь материал призван направить вас по новому пути, дать вам новый образ мышления, новый набор умений и новый инструментарий – все необходимое для того, чтобы стать по-настоящему успешным лидером и помочь вашей команде достичь приоритетных целей.



4 правила успешного лидера слушать на видеосервисе Wink.