365 советов для настоящей женщины. Ксения Меньшикова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая книга Ксении Меньшиковой – это необыкновенно полезный сборник советов на каждый день, который поможет изменить ход происходящих с вами событий, научит жить вкусно и ярко, солнечно и интересно, навсегда избавиться от скуки и разочарований и начать вращать мир вокруг единственно важного человека в жизни – самой себя. Книга разделена на 12 этапов, каждый из которых содержит в себе 30 дней. Думаете, что нужно начинать с первого января? Вовсе нет! Каждый день достоин того, чтобы стать первым в вашей новой жизни! Книга также издается под заглавием «Настоящая женщина. Самый лучший психотренинг за последние 20 лет» в серии «Тайны подсознания».



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