WinkАудиокниги30 уроков французского языка. Самоучитель. Анна Иванченко
30 уроков французского языка. Самоучитель. Анна Иванченко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки276 мин6+
Сюжет
Аудиоприложение к книге Анны Иванченко "30 уроков французского языка. Самоучитель". Предлагаемое учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения французского языка с нулевого уровня. Цель пособия – сформировать у читателей элементарные коммуникативные умения, соответствующие уровню А2 по общеевропейской шкале языковых уровней. Книга ориентирована на ситуации повседневного общения и может оказаться полезной не только начинающим, но и тем, кто уже немного знаком с французским языком.
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