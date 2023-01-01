30 уроков французского языка. Самоучитель. Анна Иванченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Анны Иванченко "30 уроков французского языка. Самоучитель". Предлагаемое учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения французского языка с нулевого уровня. Цель пособия – сформировать у читателей элементарные коммуникативные умения, соответствующие уровню А2 по общеевропейской шкале языковых уровней. Книга ориентирована на ситуации повседневного общения и может оказаться полезной не только начинающим, но и тем, кто уже немного знаком с французским языком.



30 уроков французского языка слушать на видеосервисе Wink.