30 уроков французского языка. Самоучитель. Анна Иванченко
Wink
Аудиокниги
30 уроков французского языка. Самоучитель. Анна Иванченко

30 уроков французского языка. Самоучитель. Анна Иванченко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки276 мин6+

Сюжет

Аудиоприложение к книге Анны Иванченко "30 уроков французского языка. Самоучитель". Предлагаемое учебное пособие предназначено для самостоятельного изучения французского языка с нулевого уровня. Цель пособия – сформировать у читателей элементарные коммуникативные умения, соответствующие уровню А2 по общеевропейской шкале языковых уровней. Книга ориентирована на ситуации повседневного общения и может оказаться полезной не только начинающим, но и тем, кто уже немного знаком с французским языком.

30 уроков французского языка слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг