29 шагов. Чтобы выйти из Лабиринта. Дика Кара (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ПРОЙДИ 29 шагов, чтобы услышать зов дикой Души. ПОЙМИ, что тебе действительно нужно. ВЫЙДИ из Лабиринта. Лабиринт – это состояние. Ты можешь жить в нeм и не подозревать об этом. Годами бродить по его коридорам и по привычке думать, что всe так и должно быть. Что-то иногда тебя тревожит и подсказыва�ет, что в твоей Жизни не то или не так. Но, как правило, у тебя нет времени, чтобы задумываться о происходящем. Перед тобой КНИГА-МИСТЕРИЯ.



29 шагов слушать на видеосервисе Wink.