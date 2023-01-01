29 шагов. Чтобы выйти из Лабиринта. Дика Кара
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29 шагов. Чтобы выйти из Лабиринта. Дика Кара

29 шагов. Чтобы выйти из Лабиринта. Дика Кара (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология, Религия и духовная литература79 мин16+

Сюжет

ПРОЙДИ 29 шагов, чтобы услышать зов дикой Души. ПОЙМИ, что тебе действительно нужно. ВЫЙДИ из Лабиринта. Лабиринт – это состояние. Ты можешь жить в нeм и не подозревать об этом. Годами бродить по его коридорам и по привычке думать, что всe так и должно быть. Что-то иногда тебя тревожит и подсказывает, что в твоей Жизни не то или не так. Но, как правило, у тебя нет времени, чтобы задумываться о происходящем. Перед тобой КНИГА-МИСТЕРИЯ.

29 шагов слушать на видеосервисе Wink.

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