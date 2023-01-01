24 закона обольщения. Часть 1. Типы обольстителей. Роберт Грин (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Обольщение – это один из мощных инструментов бизнес – стратегий, который помогает завоевывать доверие и переманивать врагов на свою сторону. Узнайте механизм действия обаяния и шарма. Легко и не принужденно вы добьетесь успеха в работе и личной жизни, следуя законам обольщения Роберта Грин�а. © Storytel



24 закона обольщения слушать на видеосервисе Wink.