WinkАудиокниги24 закона обольщения. Часть 1. Типы обольстителей. Роберт Грин
24 закона обольщения. Часть 1. Типы обольстителей. Роберт Грин (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Психология, Саморазвитие555 мин12+
Сюжет
Обольщение – это один из мощных инструментов бизнес – стратегий, который помогает завоевывать доверие и переманивать врагов на свою сторону. Узнайте механизм действия обаяния и шарма. Легко и не принужденно вы добьетесь успеха в работе и личной жизни, следуя законам обольщения Роберта Грин�а. © Storytel
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