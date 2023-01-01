21 правдивый ответ. Как изменить отношение к жизни. Андрей Курпатов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Психологические проблемы у разных людей разные, но в основании этих проблем лежат четыре фундаментальные ошибки, которые допускает каждый из нас. Мы тревожимся из-за иллюзии опасности, разочаровываемся из-за иллюзии счастья, страдаем из-за одноименной иллюзии и конфликтуем с другими людьми из-за иллюзии взаимопонимания. Эти иллюзии скрыты в нашем подсознании и обходятся нам слишком дорого. Так что если мы действительно хотим быть счастливыми, нам нужно знать эти «классические ошибки» и иметь инструкцию по борьбе с ними. И то и другое вы найдете в этой книге. Книга ранее издавалась под названием «Самые дорогие иллюзии».



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