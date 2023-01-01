2050. Сержан Серикович Биекенов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

В 2050 году мировому порядку грозит новая угроза: на Востоке зародилась могущественная Империя, безжалостно устраняющая всех, кто сопротивляется ее власти. С тех пор прошло полвека, и мир изменился до неузнаваемости. Миллиарды живут под жестоким гнетом имперского режима, в котором любой поступок влияет на их рейтинг благопристойности. Ван Ю, один из самых преданных сотрудников агентства благополучия, следящего за гармонией и порядком в Империи, получает три задания от своего капитана. Неожиданно для себя, во время исполнения ему открываются тайные знания об Империи, покорённых ею народах и его собственной жизни, которые навсегда изменят его судьбу.



2050 слушать на видеосервисе Wink.