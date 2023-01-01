20 тысяч лье под водой. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ» [1869] – один из самых известных романов популярного французского писателя Жюля Верна – рассказывает о невероятном кругосветном путешествии в морских глубинах на фантастической подводной лодке «Наутилус». Захватывающий сюжет, атмосфера таинственности, неожиданные и опасные приключения соседствуют с реалистически точными научными описаниями неведомого мира южных и северных морей. Кто же он, загадочный капитан Немо, добровольно заточивший себя в океанских недрах?



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