20 000 лье под водой. Жюль Верн
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20 000 лье под водой. Жюль Верн

20 000 лье под водой. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Приключения1290 мин12+

Сюжет

Эта книга – одно из лучших творений Жюля Верна. Главный труд его жизни – гигантская серия книг «Необыкновенные путешествия», включающая шестьдесят четыре романа и два сборника повестей и рассказов. Он работал над «Необыкновенными путешествиями свыше сорока лет! Замечательная книга о капитане Немо уже много лет является настольной для любого подростка. Этим фантастическим романом Жюль Верн предвосхитил многие научные изыскания и технические изобретения, ведь в то время, когда был написан роман, еще не существовало подводных лодок, а придуманный «Наутилус» уже совершил кругосветное путешествие в морских глубинах. Большую полемику между издателем и Верном вызвал сам главный герой Немо, так как в его истории было много политики, а там где политика, всегда есть цензура, однако для нас это нисколько не уменьшает прелесть замечательно приключенческого романа!

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