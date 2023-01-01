1984. Джордж Оруэлл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На украинском языке. Знаменитая антиутопия английского писателя Джорджа Оруэлла. Первые полвека после выхода в свет этот роман воспринимался как едкая сатира на коммунистические режимы, но сейчас вещие детали сконструированного Оруэллом мира становятся реалиями современного глобализированного мира. Транснациональные корпорации, пропагандистские медиа и социальные сети словно взяли на вооружение фантастические находки писателя: «Большой брат следит за тобой», «Свобода – это рабство», «Мир – это война». Роман рассказывает историю Уинстона Смита и его деградации под влиянием тоталитарного государства, в котором он живет. «1984» является самой известной и цитируемой антиутопией в литературе и стоит в одном ряду с «Мы» Евгения Замятина, «О дивным новым миром» Олдоса Хаксли и «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.



1984 слушать на видеосервисе Wink.