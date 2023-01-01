18 юмористических рассказов. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этот сборник вошли интереснейшие по сюжету рассказы, сдобренные беззаботным юмором и едким сарказмом. Даже по прошествии столетия люди разных возрастов продолжают смеяться над героями и ситуациями, описанными в произведениях автора. Послушайте этот диск, и хорошее настроение вам обеспечено! Как я баллотировался в губернаторы (переводчик: Евгения Кайдалова) Моя автобиография (переводчик: Абель Старцев) Банковский билет в 1000000 фунтов стерлингов (переводчик: Нина Дарузес) Венера Капитолийская (переводчик: Нина Дарузес) Мак Вильямс и сигнализация от воров (переводчик: Абель Старцев) Подлинная история великого говяжьего контракта (переводчик: Евгения Кайдалова) Подлинная история дела Джорджа Фишера, ныне покойного (переводчик: Евгения Кайдалова) Журналистика в Теннеси (переводчик: Нина Дарузес) Письмо ангела-хранителя (переводчик: Абель Старцев) Мои часы (переводчик: Нина Дарузес) Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса (переводчик: Нина Дарузес) Как я редактировал сельскохозяйственную газету (переводчик: Нина Дарузес) Похищение белого слона (переводчик: Евгения Кайдалова) Ученые сказочки для примерных пожилых мальчиков и девочек (переводчик: Виктор Хинкис) Дневник Адама (переводчик: Татьяна Озерская) Дневник Евы (переводчик: Татьяна Озерская) Ниагара (переводчик: Эдвадра Кабалевская) Укрощение велосипеда (переводчик: Нина Дарузес)



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