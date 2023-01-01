1500 интересных фактов, которые поражают воображение. Выпуск 4. Андрей Ситников (книга, 2020) слушать онлайн

Хотите узнать нечто новое, что может перевернуть ваше привычное представление о многих вещах? Перед вами любопытные феномены из самых разных областей жизни. Студия АРДИС предлагает окунуться в мир самого интересного и поразительного, познакомиться с невероятными фактами, многие из которых вы даже вообразить себе не могли! Эта аудиозапись рекомендуется для прослушивания за рулем: время в пути пройдeт незаметно. Но будьте внимательны на дороге – многие факты могут потрясти вас! В четвeртом выпуске мы познакомим вас с невероятными фактами, почерпнутыми в различных уголках Европы: в Древнем Риме и в Англии, в Германии, Греции, Испании, Италии и Португалии, во Франции и Швеции, Норвегии, Дании.



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