1500 интересных фактов, которые поражают воображение. Выпуск 1. Андрей Ситников
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Аудиокниги
1500 интересных фактов, которые поражают воображение. Выпуск 1. Андрей Ситников

1500 интересных фактов, которые поражают воображение. Выпуск 1. Андрей Ситников (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Юмор233 мин18+

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О книге

«Реальность нередко предоставляет нам факты столь удивительные, что даже воображение бессильно добавить что-либо к ним…» Жюль Верн Хотите узнать нечто новое, что может перевернуть ваше привычное представление о многих вещах? Перед вами любопытные феномены из самых разных областей жизни. Студия АРДИС предлагает окунуться в мир самого интересного и поразительного, познакомиться с невероятными фактами, многие из которых вы даже вообразить себе не могли! Этот диск рекомендуется для прослушивания за рулем: время в пути пройдeт незаметно. Но будьте внимательны на дороге – многие факты могут потрясти вас! В первом выпуске мы познакомим вас с невероятными фактами, относящимися к следующим областям: –искусство –литература –спорт –религия –правители

1500 интересных фактов, которые поражают воображение слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Юмор
Время
233 мин / 03:53

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