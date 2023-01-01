WinkАудиокниги15 шагов от паники и страха к свободе и счастью. И – don’t worry! bе happy!. Павел Федоренко,Илья Качай
15 шагов от паники и страха к свободе и счастью. И – don’t worry! bе happy!. Павел Федоренко,Илья Качай (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология335 мин12+
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Сюжет
В этой аудиокниге вы найдете все, что вам необходимо для возвращения к здоровой и полноценной жизни. Хватит жалеть себя! Хватит ненавидеть судьбу! Хватит винить окружающих в своих несчастьях! Только вы удерживаете себя в своем состоянии, и только вы способны себе помочь! Эта аудиокнига дает ун�икальную возможность положить конец постоянным поискам чудодейственного средства избавления от проблем и начать путь от паники и страха – к свободе и счастью! Авторы дают гарантию эффективности своих методик, однако результат будет зависеть только от вашего желания и стремления наконец-то насладиться полноценной здоровой жизнью.
15 шагов от паники и страха к свободе и счастью слушать на видеосервисе Wink.