12 лучших рассказов о Шерлоке Холмсе (по версии автора). Артур Конан Дойл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В 1927 году популярный лондонский журнал «Стрэнд» решил положить конец многочисленным спорам о том, какой именно рассказ о Шерлоке Холмсе считать самым лучшим. Главный редактор обратился к литературному «отцу» знаменитого сыщика и попросил выступить судьей и сказать свое веское слово, которое навсегда покончит со спекуляциями критиков. Сэр Артур Конан Дойл составил список из 12 историй. В сопроводительной статье он особо подчеркнул, что каждое произведение из этой дюжины достойно первого места, и объяснил, по каким критериям сделан выбор. В первую очередь, учитывались отзывы публики – письма прилетали со всего света, в том числе из России, где у Холмса уже в начале ХХ века было много поклонников. Больше шансов попасть в список лучших имели те рассказы, которые хвалили женщины, для писателя это было особенно важно. Таким образом, из шестидесяти сюжетов были выбраны 25. «Я начал перечитывать отложенные истории, считая, с изрядной долей легкомыслия, что мне будет не сложно выбрать из них наилучшие. Но вы даже не представляете, насколько сложную задачу я сам себе задал, – признался писатель. – Для окончательного выбора я руководствовался двумя критериями: драматичность сюжета и запутанность преступления. Могу с чистой совестью утверждать, что в этих 12 рассказах Шерлок Холмс демонстрирует и объясняет свой метод наиболее полно, а также проявляет удивительную изобретательность. Главный герой и его друг, доктор Ватсон, открываются с неожиданной стороны. Кроме того, в некоторых исто...Слушайте книгу.



12 лучших рассказов о Шерлоке Холмсе (по версии автора) слушать на видеосервисе Wink.