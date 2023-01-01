WinkАудиокниги108 минут, изменившие мир. 2-е издание. Антон Первушин
108 минут, изменившие мир. 2-е издание. Антон Первушин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература768 мин12+
Сюжет
Книга известного российского писателя Антона Первушина рассказывает про подготовку первого полета человека в космос. Почему именно СССР, несмотря на технологическое отставание от США, смог первым запустить спутник и человека в космос? В книге впервые будет опубликовано правдивое описание полета, сделанное самим Гагариным, и выверенная, исторически точная запись полета с пояснениями происходящего.
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