108 минут, изменившие мир. 2-е издание. Антон Первушин
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108 минут, изменившие мир. 2-е издание. Антон Первушин

108 минут, изменившие мир. 2-е издание. Антон Первушин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература768 мин12+

Сюжет

Книга известного российского писателя Антона Первушина рассказывает про подготовку первого полета человека в космос. Почему именно СССР, несмотря на технологическое отставание от США, смог первым запустить спутник и человека в космос? В книге впервые будет опубликовано правдивое описание полета, сделанное самим Гагариным, и выверенная, исторически точная запись полета с пояснениями происходящего.

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