105 занятий по английскому языку для дошкольников. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге И.В. Вронской "105 занятий по английскому языку для дошкольников". Материал поможет педагогу грамотно спланировать процесс обучения, послужит источником новых идей для творчества. Пособие адресовано преподавателям английского языка в дошкольных образовательных учреждениях, а также родителям, занимающимся обучением своих детей дома. Пособие может быть полезно студентам педагогических вузов и колледжей, а также всем интересующимся вопросами методики раннего обучения иностранному языку.



105 занятий по английскому языку для дошкольников слушать на видеосервисе Wink.