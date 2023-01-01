105 занятий по английскому языку для дошкольников.
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Аудиокниги
105 занятий по английскому языку для дошкольников.

105 занятий по английскому языку для дошкольников. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки50 мин12+

Сюжет

Аудиоприложение к книге И.В. Вронской "105 занятий по английскому языку для дошкольников". Материал поможет педагогу грамотно спланировать процесс обучения, послужит источником новых идей для творчества. Пособие адресовано преподавателям английского языка в дошкольных образовательных учреждениях, а также родителям, занимающимся обучением своих детей дома. Пособие может быть полезно студентам педагогических вузов и колледжей, а также всем интересующимся вопросами методики раннего обучения иностранному языку.

105 занятий по английскому языку для дошкольников слушать на видеосервисе Wink.

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