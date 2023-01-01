1020-летие Крещения Руси. В начале было Крещение. Виктор Тростников (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Беседу проводит профессор Российского Православного университета В. Н. Тростников Виктор Николаевич Тростников – автор многих публикаций, содействующих восстановлению в России православного миропонимания. Ряд его книг посвящeн научной апологетике – доказательству того, что новейшие данн�ые науки не только не противоречат христианской вере, но и укрепляют еe. Последние 15 лет преподаeт в Российском Православном университете имени Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, читая курсы всеобщей истории, философии и философии права.



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