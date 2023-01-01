1000 маленьких привычек для гармоничных отношений. Марк Чернофф,Энджел Чернофф (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иногда наши слова ранят. Иногда мы не уделяем близким нужного внимания и заботы. Иногда ведем себя токсично с любимыми людьми. Но каждую из этих проблем можно решить. Профессиональные тренеры Марк и Энджел Чернофф уже более 10 лет обучают людей правильному построению гармоничных отношений. Их блог был признан Forbes одним из самых популярных блогов по личностному росту. Авторы уверены: настоящий путь развития здоровых отношений начинается с правильных действий. Эта книга содержит более 1000 различных привычек, которые учат любить себя, выстраивать личные границы, заводить друзей, создавать семью и воспитывать детей. Изучив их, вы сможете иначе взглянуть на многие вещи и сделать так, чтобы ваша любовь длилась долгие годы.



1000 маленьких привычек для гармоничных отношений слушать на видеосервисе Wink.