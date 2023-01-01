100 сказок-малюток. Геннадий Цыферов (книга, 2020) слушать онлайн

Этот диск – настоящая находка для самых маленьких слушателей. Собранные на нем 100 коротких сказок о медвежонке, лосенке, ослике-клоуне и многих других, состоят всего из нескольких предложений. Малыш не устанет от длинного рассказа, лучше запомнит любимых героев, постепенно будет становиться внимательнее. У вас не всегда есть возможность почитать своему ребенку? Не огорчайтесь! Оставьте кроху в мире пронизанных любовью и нежностью сказок Геннадия Цыферова. В них правит Добро, и нет Зла. Атмосфера этих сказок созвучна душе ребенка. Конечно же, малыш услышит «ветер в колокольчике», подружится с «толстым добряком» бегемотом и «жалким осликом» (которому всех жалко). Подарите вашему ребенку эти сказки и наблюдайте, как пробуждается фантазия крохи, как открывается для него неизведанный мир эмоций и отношений!



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