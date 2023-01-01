100 английских фраз на все случаи жизни. Экспресс-аудиокурс. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как вежливо начать разговор или обратиться с просьбой, извиниться или прервать беседу, выразить своe несогласие или удивление, поздороваться или попрощаться? Наш экспресс-курс поможет вам освежить в памяти или впервые узнать самые нужные и распространeнные выражения на английском, чтобы чув�ствовать себя увереннее в переговорах с зарубежными партнeрами, в заграничной командировке или отпуске. Методисты: Мария Хохарина-Фрейзер, переводчик ТАСС, преподаватель программ по проблемам международной коммуникации и знакомству с деловыми традициями зарубежных бизнес-партнeров для совместной деятельности, и Джон Фрейзер, писатель, преподаватель английского языка с 30-летним стажем.



100 английских фраз на все случаи жизни слушать на видеосервисе Wink.