100 1 идея для раскрытия вашего потенциала от от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Можно проклинать тьму, а можно зажечь свечу и осветить свою жизнь! Этот выбор очень просто сделать на словах, но так сложно в жизни. Вас поддержит тот, за чьими идеями идут уже миллионы. Робин Шарма, автор международного хита «Монах, который продал свой “феррари”», человек, тренирующий топ-менеджеров Apple и Microsoft, готов вдохновить на победу и вас! Его книга – одновременно простая и мудрая, эмоциональная и вдохновляющая. Она расширяет горизонты, поможет посмотреть в лицо своим страхам, указывает на очевидные возможности стать успешным, которые вы просто не замечаете, а в итоге выводит вас на совершенно новый уровень жизни. По отзывам читателей, с этой книгой просто невозможно оставаться в темноте, она выведет вас к свету хотите вы того или нет!



100 1 идея для раскрытия вашего потенциала от от монаха, который продал свой «феррари» слушать на видеосервисе Wink.