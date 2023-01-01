10 ошибок любви и как их исправить, чтобы мужчина любил вас всю жизнь. Елена Антонович (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из этой книги вы узнаете: – Какими бывают мужчины? – Кому из них можно доверять, а кому нет? – Как отличить настоящую мужскую любовь от псевдолюбви? – Что такое эмоциональная интоксикация и как это отравляет романтическую любовь? – Какие ошибки совершают женщины и почему в отношениях разрыв �неизбежен? – Как сохранить любовь?



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